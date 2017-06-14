أطلق الاتحاد العربى لكرة القدم على موقعه رابط التسجيل الإلكتروني للإعلاميين الراغبين بتغطية البطولة العربية المقرر إقامتها بجمهورية مصر العربية خلال الفترة 21/7-5/8/2017 ، كما أعلن أن يوم 11/7/2017 هو آخر يوم للتسجيل

http://cms.uafa-2017.com/registration

كان مسئولو اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، قد تلقوا موافقة من الجهات الأمنية على حضور أعداد مفتوحة للجماهير فى مباريات البطولة العربية التى ستقام فى مصر فى الفترة من 22 يوليو حتى 5 أغسطس المقبلين، على أن يتم تحديد أعداد الجماهير فى مباريات الأهلى والزمالك فى البطولة.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة، أن الأمن أكد أنه لا يمانع حضور أى أعداد من الجماهير فى مباريات الفريق العربية المشاركة فى البطولة، على أن يتم تحديد أعداد الجماهير قبل مباريات الاهلى والزمالك فقط فى البطولة العربية.