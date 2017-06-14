علق الفنان تامر عبد المنعم، خلال لقائه ببرنامج “شيخ الحارة”، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، على اتهامه بدخول الوسط الإعلامي بالواسطة، قائلاً أنه دخل الوسط الإعلامي بإمكانياته وقدراته فقط، مؤكدا: “أبويا عمره ما توسطلي في أي حاجة”.

وأشار، إنه تم فصله من قناة دريم عام 2002 على خلفية موقف غير أخلاقي على الهواء وحينها كان والده في مجد قوته وعلاقته بالسلطة الحاكمة في مصر، مضيفًا: “لو كان أبويا اتدخللي كنت هخسر كتيير”.

وتابع أن والده لم يتدخل لعودته لقناة دريم من جديد وتجاوز الموقف غير اللائق الذي صدر منه، مبديًا تأسفه واعتذاره عما بدر منه وقتها.