قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، إن ادعاءات قطر بالحصار والتجويع باطلة وغير صحيحة.

وأضاف الوزير، في تغريدات على تويتر، أن الإجراءات التي اتخذتها بلاده هي خطوات سيادية، لحماية أمنها وسلامتها، مع مراعاة العلاقات الأسرية بين الشعب الواحد.

وأشار الشيخ خالد بن أحمد، إلى أن العلاقات الأسرية والامتدادات القبلية هي الأساس الراسخ، لرسم علاقات الدول بجوارها والعالم، وليس ما وصفها بـ”العلاقات الطارئة”.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، الشهر الجاري، لزعزعة الدوحة الاستقرار ودعم الإرهاب والتقارب مع إيران.