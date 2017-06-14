غدا.. الحكومة تناقش في اجتماعها الأسبوعي استعدادات عيد الفطر



يترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، غدا الخميس، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية.

ويناقش الاجتماع عددا من مشروعات القوانين التي سيتم تمريرها للبرلمان، إضافة إلى الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الفطر المبارك وتجهيز الساحات الشعبية لصلاة العيد.

كما يناقش الاجتماع متابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات، واستعدادات وزارة الصحة وعدد من الوزارات لموسم الحج بالتنسيق مع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان ورئيس البعثة الرسمية للحج.