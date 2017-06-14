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الشرطة الأمريكية: منفذ هجوم سان فرانسيسكو أطلق النار علي نفسه
هجوم سان فرانسيسكو

الشرطة الأمريكية: منفذ هجوم سان فرانسيسكو أطلق النار علي نفسه

2017-06-14 21:33:45
أ ش أ

أعلنت الشرطة الأمريكية مساء اليوم الأربعاء عن سقوط 4 قتلى من بينهم منفذ الهجوم في حادث سان فرانسيسكو، مشيرة إلى أن منفذ الهجوم أطلق النار علي نفسه داخل منشأة تابعة لشركة “يو بي إس” للبريد السريع.

ونقلت قناة “سكاي نيوز عربية” عن الشرطة قولها: “إننا لا نستطيع تحديد هوية منفذ الهجوم إلا بعد العمل مع مصلحة الطب الشرعي”، موضحة أن هناك محققون يجرون استجوابات للعديد من الشهود علي الحادث.

وأكدت الشرطة الأمريكية أنها عثرت على سلاحين في مسرح الجريمة، مشيرة إلى أنها (الشرطة ) لم تعلن أية معلومات إلا بعد انتهاء التحقيق.

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