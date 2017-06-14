أمريكا تقبض على دبلوماسي بنجلاديشي وداكا تستنكر2017-06-14 21:31:55
أكدت بنجلادش أن القبض على واحد من دبلوماسييها في نيويورك بتهمة تهريب عامل والاعتداء يمثل انتهاكا لمعاهدة دولية بشأن معاملة الدبلوماسيين.
وكانت السلطات الأمريكية وجهت إلى محمد شاهد الإسلام نائب القنصل العام في سفارة حكومة داكا في نيويورك الاثنين الماضي تهمة تهريب عمال والاعتداء، لإرغامه عاملا على العمل دون أجر، تحت التهديد والوعيد.
وقالت وزارة الخارجية البنجلادشية في بيان: “لدينا من الأسباب ما يدعونا للاعتقاد أن الاعتقال انتهاك واضح لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية المبرمة عام 1963”.. “قدمنا احتجاجا قويا إلى القائم بأعمال السفارة الأمريكية في داكا”.
ويتمتع “شاهد الإسلام” بحصانة دبلوماسية محدودة، وقال ريتشارد براون محامي مقاطعة كوينز في بيان: “السلطات أمرته بتسليم جواز سفره عندما ظهر في المحكمة في نيويورك”.
وتشير قائمة الاتهام إلى أن شاهد الإسلام أحضر بنجلادشيا آخر يدعى روح الأمين إلى نيويورك فيما بين عامي 2012 و2013 للمساعدة في الأعمال المنزلية، وعقب وصوله أخذ إسلام جواز سفره وجعله يعمل 18 ساعة في اليوم دون أجر.
وجاء في القائمة أيضا، “إذا عصى الضحية أوامر المشكو في حقه فقد كان السيد روح الأمين يتعرض فيما قيل لاعتداء بدني”.
وقال متحدث باسم سفارة بنجلادش في واشنطن: “السفارة تعتقد أن الأمين قدم شكوى كيدية، وإن الاتهامات ملفقة ولا أساس لها”.
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