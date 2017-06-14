رفض الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، محاولات اتحاد الكرة المصري نقل مباراة فريقه أمام ضيفه منتخب أوغندا، في تصفيات كأس العالم بروسيا عام 2018، خارج ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويستضيف منتخب الفراعنة نظيره الأوغندي في شهر سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الرابعة في المجموعة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وطلب اتحاد الكرة المصري إقامة المباراة بالقاهرة، وتحديدا في إستاد السلام، أو إستاد القاهرة الدولي، وهو ما رفضه كوبر، الذي تمسك بخوض اللقاء على ملعب برج العرب، نظرا لتعود اللاعبين على أرضيته وخوض المباريات عليه منذ فترة طويلة.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، ويأتي منتخب غانا في المركز الثالث برصيد نقطة، فيما يتذيل منتخب الكونغو الترتيب بلا نقاط.

يذكر أن لقاء المنتخبين بمصر، سيأتي بعد أيام قليلة من مواجهتهما في الجولة الثالثة من المجموعة، في العاصمة الأوغندية كمبالا، أواخر شهر أغسطس المقبل.