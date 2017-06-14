قال المتحدث الرسمي باسم الرئيس التركي، إبراهيم كالين، إن تركيا على استعداد لتقديم المساعدة للعراق في إعادة بناء الموصل بعد تحريرها من مسلحي تنظيم”داعش” الإرهابي.

وأضاف كالين في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة: “نحن مستعدون بعد إنهاء عملية تحرير الموصل بالكامل لإعادة بنائها بالإضافة لبناء ما تدمر في مدن عراقية أخرى”.

يشار في هذا الصدد إلى أن الجيش العراقي وقوى أمنية بالإضافة لقوات الحشد الشعبي توجهت مدعومة بغطاء جوي من قبل طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وسلاح الجو العراقي، نحو الأحياء القديمة في الموصل وهي آخر ما تبقى تحت سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقد أعلن عن بدء اقتحام الأحياء المتبقية تحت سيطرة مسلحي التنظيم في الشطر الغربي من الموصل في 27 مايو الماضي، ولا يزال 180 ألف مدني عالقين في تلك الأحياء ويستخدمهم مسلحو التنظيم كدروع بشرية.

وبحسب قيادة العمليات العراقية، لم يبق من مسلحي التنظيم في المدينة سوى 500 إرهابي.