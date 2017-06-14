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أحمد أبو الغيط يزور «الهيئة الوطنية للصحافة»
احمد ابو الغيط

أحمد أبو الغيط يزور «الهيئة الوطنية للصحافة»

2017-06-14 21:28:27

زار أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية الهيئة الوطنية للصحافة عصر اليوم، لتقديم التهنئة بمناسبة تشكيل الهيئة وتعيين أعضائه، حيث كان في استقباله كرم جبر رئيس الهيئة والأعضاء.

وناقش رئيس الهيئة والأعضاء الأمين العام فى عدد من الملفات الإقليمية والشرق الأوسطية، كما ناقش معهم آخر التطورات في الملفات “السوري والليبي واليمني” وآخر التطورات في القضية الفلسطينية.

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