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مانشستر يونايتد يتعاقد رسمياً مع المدافع السويدي ليندلوف
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مانشستر يونايتد يتعاقد رسمياً مع المدافع السويدي ليندلوف

2017-06-14 21:21:52

أعلن مسئولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد رسمياً مع المدافع السويدي فيكتور ليندلوف وذلك لمدة 4 مواسم تنتهي 2021.

وبلغت قيمة الصفقة 30.7 مليون جنيه استرليني قادما من صفوف نادي بنفيكا البرتغالي.

وكان اللاعب قد اجتاز الكشف الطبي اليوم الأربعاء قبل التعاقد رسمياً مع الشياطين.

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