مجلس النواب الأسباني يصوت ضد حجب الثقة عن رئيس الحكومة2017-06-14 21:07:21
صوت مجلس النواب في البرلمان الأسباني اليوم ضد حجب الثقة عن رئيس الوزراء زعيم الحزب الشعبي ماريانو راخوي.
جاء ذلك بعد مبادرة لحجب الثقة عن رئيس الحكومة قدمها ائتلاف القوى اليسارية “معا نستطيع”. ولنجاح المبادرة كان يجب الحصول على أصوات ما لا يقل عن 176 من 350 نائبا. ولكنها نالت فقط تأييد 82 نائبا، فيما صوت ضدها 170 وامتنع 97 عن التصويت وتخلف نائب عن الحضور.
ويأتي تقديم المبادرة بسبب فضائح فساد مدوية حدثت في السنوات الأخيرة طالت أعضاء في الحزب الشعبي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الذي علق على نتيجة التصويت بالإعراب عن سروره واستعداده لمواصلة العمل في منصبه.
في ذات الوقت شدد زعيم الحزب اليساري”معا نستطيع” بابلو إيغلاسيس على أنه سيواصل العمل من أجل تخليص الحكومة من الحزب الشعبي ومن ماريانو راخوي مستقبلا.
تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا وهي من دول الاتحاد الأوروبي تعاني من مشكلات اقتصادية كثيرة، بالإضافة إلى المشكلات الناجمة عن سعي كتالونيا للانفصال.
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