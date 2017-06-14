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تيلرسون: ملتزمون بسياسة صين واحدة ودعم تايوان
ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي

تيلرسون: ملتزمون بسياسة صين واحدة ودعم تايوان

2017-06-14 21:05:06
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قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، ملتزمة بسياسة “صين واحدة”، في وقت تراجع فيه السياسة الأمريكية تجاه بكين، لكنه أوضح أن “واشنطن عازمة أيضًا على الحفاظ على كل التزاماتها تجاه تايوان.

وأضاف تيلرسون للجنة بالكونجرس: “من المهم ونحن نتحاور معهم أن نكون قادرين على الوفاء بالتزاماتنا تجاه تايوان وهو ما ننوي القيام به”.

وتابع الوزير: “السؤال هو هل ستستمر سياسة صين واحدة في السنوات الخمسين المقبلة؟ هذه هي النقاشات التي نجريها إنها معقدة للغاية في كثير من الأوجه”.

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