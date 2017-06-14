ظهر اللاعب الدولي الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صاحب لقب أغلى لاعب في العالم، بقصة شعر جديدة اليوم الأربعاء، بعد فوز بلاده على إنجلترا أمس الثلاثاء في مباراة ودية.

ونشر اللاعب الدولي الفرنسي صورة له عبر حسابه الشخصي على شبكة “إنستجرام”، حيث ظهر بقصة شعر جديدة بأحرف صينية، لكنه استعان بألوان العلم الفرنسي، كما كان يحمل مروحة تقليدية صينية في يده مكتوب عليها (بوجبوم - Pogboom).

وعلق اللاعب على الصورتين وقال “لقد وصلت إلى الصين” مشيرًا إلى حساب شركة أديداس العالمية للمنتجات الرياضية، وإلى قصة شعره الجديدة.

وتألق اللاعب الفرنسي في المباراة أمام إنجلترا، وكان واحدًا من أبرز لاعبي المنتخب الفرنسي الذي حقق الفوز على إنجلترا بثلاثية مقابل هدفين.