 Moheet on google
الأربعاء 14 يونيو 2017 09:37 مساءً
روابط سريعة
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق برج سكني في لندن لـ12 قتيلا
حريق برج لندن

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق برج سكني في لندن لـ12 قتيلا

2017-06-14 21:00:57
متابعات

أعلنت شرطة لندن حصيلة مؤقتة جديدة بلغت 12 قتيلا على الأقل للحريق الذى اندلع ليل الثلاثاء الأربعاء، فى برج سكنى فى العاصمة البريطانية، وسط تخوفات من احتمال ارتفاعها.

وصرح الضابط فى شرطة لندن ستيوارت كاندى من أمام البناء المنكوب “أؤكد مقتل 12 شخصا”، مضيفا “اتوقع بأسف ارتفاع عدد القتلى” فيما ما زال الكثيرون فى عداد المفقودين.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3