أسفر إطلاق نار في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن مقتل 4 أشخاص، بينهم منفذ الهجوم، وإصابة آخرين، وفقا لما أكدته الشرطة الأمريكية.

وقالت قنوات تلفزيون محلية على “تويتر” إن إطلاق النار وقع في منطقة قرب منشأة لشركة يونايتد بارسيل سيرفيس للبريد السريع.