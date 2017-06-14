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4 قتلى بهجوم "سان فرانسيسكو" بينهم منفذه
هجوم سان فرانسيسكو

4 قتلى بهجوم "سان فرانسيسكو" بينهم منفذه

2017-06-14 20:57:25
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أسفر إطلاق نار في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن مقتل 4 أشخاص، بينهم منفذ الهجوم، وإصابة آخرين، وفقا لما أكدته الشرطة الأمريكية.

وقالت قنوات تلفزيون محلية على “تويتر” إن إطلاق النار وقع في منطقة قرب منشأة لشركة يونايتد بارسيل سيرفيس للبريد السريع.

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