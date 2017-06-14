صرح موظف في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، تيم سلوتر، اليوم الأربعاء، بأن التحقيق ينظر في كل الدوافع المحتملة لإطلاق النار على أعضاء الكونجرس في ولاية فرجينيا، بما في ذلك الإرهاب.

وقال سلوتر، اليوم الأربعاء، مجيبا عن سؤال حول ما إذا كان من الممكن تصنيف ما حدث كعمل إرهابي: “إنه من السابق لأوانه، إنها ليست سوى المرحلة الأولى من التحقيق، ونحن ننظر في كل الاحتمالات”.

وأكد سلوتر، ردًا على سؤال، ما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي يدعم فكرة الهجوم المقصود على أعضاء الكونجرس: “لا أدري، إن هذا من المبكر جدًا”.

وقام رجل في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بإطلاق النار على مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي، بعد انتهائهم من لعب البيسبول في ضواحي واشنطن، حيث نقل خمسة أشخاص بسيارة إسعاف من مكان الحادث، ومن بين المصابين عضو الكونجرس ستيف سكاليز، ويقيم وضعه بالمستقر، بالإضافة إلى شخصين في حالة حرجة.