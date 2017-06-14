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"البحوث الفلكية": عيد الفطر المبارك الأحد 25 يونيو
هلال رمضان

"البحوث الفلكية": عيد الفطر المبارك الأحد 25 يونيو

2017-06-14 20:55:36

كشف معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الإقتران فى تمام الساعة الرابعة وإحدى وثلاثين دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت 29 من رمضان 1438 ه الموافق 24 يونيو الجارى “يوم الرؤية.

وأشار معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى بيان له، إلى أن الهلال الجديد سيبقى فى سماء مكة المكرمة لمدة 22 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 20 دقيقة بعد غروب الشمس يوم الرؤية ( السبت 24/6/2017م) وبذلك تكون غرة شهر شوال 1438هـ فلكيا يوم الأحد 25/6/2017م “عيد الفطر المبارك”.

وفيما يلى بيان مفصل عن ظروف رؤية الهلال وأوجة القمر فى مدينة القاهرة والمحافظات..

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