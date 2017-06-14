أكد المهندس إبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلي، أن ناديه يرفض زيادة عدد اللاعبين في قائمة كل فريق عن ٢٥ لاعبا للموسم المقبل.

وقال إن زيادة الأعداد في القائمة سوف يحمل أضرارا عديدة.

وتابع أهمها تكدس اللاعبين في أندية دون غيرها ممن يملكون موارد مالية كبيرة.

وأضاف رئيس الإسماعيلي أن هذا الوضع يؤدي إلى الإضرار بمستوى الكرة المصرية حيث سيتواجد تفاوت في المستوى من فرق قليلة قوية، وأغلبية ضعيفة، وبالتالى ضعف المسابقات الكروية المحلية بشكل عام.