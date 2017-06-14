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الخارجية العراقية تقرر طرد أحد موظفي السفارة اليمنية في بغداد
وزارة الخارجية العراقية

الخارجية العراقية تقرر طرد أحد موظفي السفارة اليمنية في بغداد

2017-06-14 20:48:57
متابعات

قررت وزارة الخارجية العراقية، طرد أحد موظفي السفارة اليمنية العاملة في بغداد، وذلك لتجاوزه لأجهزة الدولة الرسمية.

وقال أحمد جمال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان، “الخارجية قررت طرد أحد موظفي السفارة اليمنية العاملة في بغداد، والسبب تطاوله على أجهزة الدولة الرسمية والنيل من هيبتها”.

وعزى جمال ذلك إلى تجاوزه على أجهزة الدولة الرسمية وهيبتها وخروجه عن السياقات المعتمدة لطبيعة عمله ومهمته ضمن البعثة الدبلوماسية التي يعمل فيها، مما استوجب اتخاذ مثل هذا الإجراء بحقه، موضحًا أنه تم إخطاره بضرورة مغادرة الأراضي العراقية خلال ٧٢ ساعة، بحسب السومرية نيوز.

وأضاف المسئول العراقي إلى أن الوزارة تؤكد أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي إساءة أو تجاوز بحق أجهزة الدولة ومؤسساتها وأفرادها.

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