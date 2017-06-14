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الداخلية: صرف مكافأة لأفراد الكمين الأمنى لظهورهم المشرف أمام الرئيس
اللواء مجدي عبد الغفار - وزير الداخلية

الداخلية: صرف مكافأة لأفراد الكمين الأمنى لظهورهم المشرف أمام الرئيس

2017-06-14 20:46:44

صرف اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، مكافأة لأفراد الكمين الأمنى لظهورهم بشكل مشرف اليوم أثناء مرور الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل الإفطار.

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