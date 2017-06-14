خلال الساعات الأخيرة، بسبب بيان يتم تداوله حاليًا بشكل ملحوظ، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منسوبًا لأحد معلمي التاريخ ويدعى سيد المصري، الذى أكد خلاله على وجود عدة أخطاء في إمتحان تاريخ الثانوية العامة الذي أداه الطلاب الأحد الماضي.

وأكد المصري، في هذا البيان، أن الامتحان به أخطاء ويفتقد الموضوعية في صيغة السؤال، كما أن واضع الامتحان لم يراع التوزيع النسبي للمنهج، فلم يتم توزيع الامتحان على المنهج توزيا نسبيا، ووضع جزئيات تعجيزية للطلاب ما أدى إلى ارتباك الطلاب أثناء اداء الامتحان.

وأكد هذا المعلم في بيانه، أنه من بين الأخطاء التي شملها امتحان تاريخ الثانوية هذا العام، جزئية في سؤال اختر كان نصها : إن سقوط فكرة الخلافة العثمانية أول مرة في مصر علي يد ( زغلول _ عرابي _ فريد _ مصطفي كامل)، مشيرًا إلى أن هذا السؤال يحمل خطأ فنيًا وتاريخيًا، حيث قال المعلم المذكور إنه طبقا لصفحتي 70 و 71 في الكتاب المدرسي الخلافة العثمانية كفكرة سقطت بسبب هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولي، بينما سعد زغلول ظهر كزعيم وطني يطالب بالسفر لباريس لبحث قضية استقلال مصر في مؤتمر الصلح ، وليس له صلة تاريخية بسقوط الخلافة العثمانية.

كما أشار المعلم المذكور إلى أنه في السؤال اختر، قال واضع الامتحان للطالب : نجحت القوات المصرية في صد الهجوم الاسرائيلي علي مدينة ....... ، وطالب واضع الامتحان بالاختيار من بين المدن التالية (القنطرة _السويس _بورسعيد _ الإسماعيلية) على الرغم من أن كل هذه الإجابات صحيحة ، فطبقا لصفحة 139 في الكتاب المدرسي تم التصدي لهجوم بشمال الإسماعيلية ، وطبقا لصفحة 140 من الكتاب المدرسي تمت الاشارة إلى حدوث نشاط جوي علي مدينة بورسعيد وأن قواتنا الجوية تصدت بنجاح لهجمات الطيران الاسرائيلي ، وطبقا لصفحة 141 من نفس الكتاب المدرسي ، و تم التصدي لهجوم بجنوب الإسماعيلية ، وطبقا لصفحة 142 بذات الكتاب المدرسي تم التصدي لهجوم بمدينة السويس.

وقال معلم التاريخ في بيانه أن الامتحان شمل سؤال نصه ( بم تفسر اهتزاز الوجود الفرنسي في مراكش اثناء وبعد الحرب العالمية التانية ) ، مشيرًا إلى أن هذا السؤال فنيا وتاريخيا خطًا ، فكان لابد أن يكتب في السؤال بعد الحرب العالمية الثانية فقط لدون أن يكتب أثناء ، لان كلمة وضع كلمة اثناء وبعد معا في هذا السؤال أدى الي ارتباك الطالب في الحل لعدم موضوعية السؤال.

وردًا على كل هذه الأخطاء التي سردها هذا المعلم في بيانه ، أكد ممدوح قدري مستشار مادة الدراسات الاجتماعية والتاريخ في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” ، أن تصحيح العينة العشوائية لإمتحان التاريخ أثبت حصول بعض الطلاب على الدرجات النهائية ، وهو خير دليل على أن الإمتحان لم يشمل أي أخطاء فادحة و مؤثرة على الاطلاق ، وأن جميع أسئلة الامتحان موجودة بالكتاب المدرسي .

وأفاد قدري بأنه جار حاليًا إعداد تقريرًا مفصلًا للرد على كل ما نشر من انتقادات ضد امتحان تاريخ الثانوية العامة ، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع هذا التقرير المفصل للدكتور رضا حجازي رئيس عام إمتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، ليتم بعد ذلك إعلانه في جميع وسائل الإعلام في إطار حرص الوزارة على مبدأ الشفافية والمصارحة والحرص على مصلحة الطلاب.