انتقدت الهند اليوم الأربعاء باكستان، مشيرة إلى أنها تقدم “الدعم” لمن وصفتهم بالإرهابيين في كشمير.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية أن السلطات الهندية اتهمت إسلام آباد - في بيان - بدعم الاحتجاجات في الإقليم المضطرب، مضيفة أنه “تم تسليم أدلة ملموسة حول تشجيع ودعم الاحتجاجات في كشمير إلى باكستان،

وبدلا من العمل على معالجة هذه المسألة، تلجأ باكستان إلى أساليب قصيرة النظر لتحويل الانتباه”.

كما هاجمت الهند إسلام أباد أيضا لما اعتبرت أنه “محاولة إساءة استخدام منصة مجلس حقوق الإنسان لتحقيق أهدافها السياسية”، مضيفة أن “التعليقات الباكستانية غير المرغوب فيها وغير المبررة المتعلقة بحكومة جامو

وكشمير الهندية، التي تعد جزءا لا يتجزأ من الهند، غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة”.

وأضاف البيان أن “التحدي الأول الذي يواجه الاستقرار في كشمير هو آفة الإرهاب الذي تموله باكستان، مضيفة أن باكستان في منأى تام عن العقاب، ووجهت مليارات الدولارات من المساعدات الدولية لتدريب وتمويل ودعم الجماعات الإرهابية كوكلاء للإرهاب ضد جيرانها”، على حد قول البيان.