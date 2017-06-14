نادي روما: عرض رسمي من ليفربول لصلاح.. لكن الثمن الذي طلبناه لم يدفعه أحد

أكد الإسباني رامون رودريجيز (مونشي) المدير الرياضي الجديد لنادي روما الإيطالي، وجود عرض من نادي ليفربول الإنجليزي، للتعاقد مع اللاعب المصري محمد صلاح، جناح نادي العاصمة الإيطالية.

وقال مونشي - في تصريحات نقلتها صحيفة “أبولا” البرتغالية اليوم /الأربعاء/ - “هناك عرض من إنجلترا لمحمد صلاح، ولكن الثمن الذي وضعه روما لم يدفعه أحد”.

وأضاف “كما قلت في السابق، نحن لسنا سوبر ماركت، ونحن ممثل لإيطاليا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وحصلنا على المركز الثاني في الدوري، وفكرتنا هي الحفاظ على الفريق بشكل جيد قدر الإمكان، ومع ذلك لا يوجد فريق في العالم لا يبيع لاعبين”.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية أكدت مؤخرًا أن نادي ليفربول الإنجليزي رفع عرضه لنادي روما الإيطالي، إلى 40 مليون جنيه إسترليني، من أجل الظفر بخدمات المصري محمد صلاح.