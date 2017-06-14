أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تعاطفه وإعجابه بشجاعة الشرطيين ورجال الشرطة الشجعان في الكونجرس، الذين يقومون بعمل حافل بالتحدي يؤديانه بمهارة، مؤكدا أن هذا يجعل الديمقراطية ممكنة.

وقال ترامب، خلال كلمته اليوم الأربعاء، تعليقا على حادث الكونجرس،: “نحن نثني على المستجيبين الأوائل من مصلحة الاطفاء الذين هرعوا لمكان الحادث، وأيضا المساعدين الكونجرسيين وأعضاء الكونجرس الذين يمثلون بلادنا”، مُضيفا:”ربما هناك اختلافات بيينا ولكننا نقوم بعمل جيد في أوقات مثل هذه، ونتذكر كل من يخدم في عاصمتنا وانهم موجود هنا لانهم يحبون بلادنا”.

وتابع: “نستطيع أن نتفق أن الله بارك لنا لكوننا امريكيين، واطفالنا يعيشون بسلام، واننا اقوى عندما نكون موحدين، ونعمل سويا من اجل الصالح العام، والرجاء أن تتذكروا أحبائكم اليوم والذين يخدمون ويحافظوا على سلامتنا”.

وكان قد وقع حادث إطلاق نار في ملعب رياضى بفرجينيا، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم عضو بالكونجرس الأمريكى حيث تم فرض كردون أمنى حول الملعب ونقل المصابين لأقرب مستشفى لإسعافهم واستقرار حالة عضو الكونجرس.

من جانبه أعرب البيت الأبيض عن قلقه من واقعة إطلاق النار على زعيم الأغلبية الجمهورية بالكونجرس.