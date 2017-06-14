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إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بسان فرانسيسكو
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إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بسان فرانسيسكو

2017-06-14 20:23:48
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ذكرت وسائل إعلام محلية أن عدة أشخاص أصيبوا اليوم الأربعاء في إطلاق نار في سان فرانسيسكو وأن المهاجم أصيب بالرصاص.

وقالت قنوات تلفزيون محلية على “تويتر” إن إطلاق النار وقع في منطقة قرب منشأة لشركة يونايتد بارسيل سيرفيس للبريد السريع. ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثل عن شرطة سان فرانسيسكو.

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