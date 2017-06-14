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الضحية الـ19.. شاهد رد فعل سهير رمزي في "رامز تحت الأرض"
سهير رمزي

الضحية الـ19.. شاهد رد فعل سهير رمزي في "رامز تحت الأرض"

2017-06-14 20:40:55
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دخلت الفنانة سهير رمزي، الذي وقعت ضحية “رامز تحت الأرض”، اليوم الأربعاء، في نوبة صراخ شديد، خلال اصطحابها بسيارة البرنامج، التي تنظلق مسرعة وسط الصحراء لتكتسح الكسبان الرملية، من أجل تنفيذ المغامرة.

واستمرت الفنانة فى نوبة من الصراخ بعد مشاهدتها سحلفاة الصحراء التى يستخدمها الفنان رامز جلال لإحداث حالة من الفزع لدى ضيوف برنامجه.

وكانت الفنانة سهير رمزى حلت ضيفة حلقة اليوم من برنامج المقالب «رامز تحت الأرض»، والتى تعد الضيفة الـ 19 فى موسم البرنامج من هذا العام.

ويأتي برنامج «رامز تحت الأرض»، المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» استكمالًا لسلسلة برامج المقالب التي أعدها رامز جلال خلال أشهر رمضان، خلال السنوات الماضية، وهي «رامز بيلعب بالنار»، «رامز توت عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز قلب الأسد» و«رامز واكل الجو».

وتقوم فكرة البرنامج بدعوة عدد من مشاهير الكرة والفن والإعلام لتصوير برنامج في الصحراء، وأثناء الطريق يدخلون في منطقة رملية تشبه المستنقع، وفجأة تغرق السيارة بمن فيها في هذه الرمال، وعندما يحاولون الخروج من هذه الرمال، تخرج حيوانات من تحت الأرض عن طريق استخدام المؤثرات البصرية الحديثة، وهنا يصبح الضيف محصورا بين الرمال وبين هذه الحيوانات المفترسة، فكيف سيكون رد فعل الضيوف في هذه اللحظة.

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