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إعادة 54 جزائريا كانوا عالقين في ليبيا
النزاع المسلح بالهلال النفطي في ليبيا‎

إعادة 54 جزائريا كانوا عالقين في ليبيا

2017-06-14 20:02:28
كتب - أ ش أ

أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الأربعاء أنه تمت إعادة 54 من الرعايا الجزائريين الذين كانوا عالقين في ليبيا إلى الجزائر بسبب “الإقامة غير القانونية”.
وقال الناطق باسم وزارة الشئون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف - في تصريح - إن العملية “تمت بشكل جيد بفضل تعاون ومساعدة السلطات الليبية، والتي عملت بالتعاون الوثيق مع المصالح المركزية لوزارة الشئون الخارجية، وأيضا مع مصالحنا القنصلية في تونس لا سيما قنصليتنا بمدينة قفصة”.
وأضاف الناطق “تمكنا من تجميع هؤلاء الرعايا الجزائريين الذين ليس لديهم وثائق ولا موارد، في طرابلس، قبل أن تتكفل بهم القنصلية ويتم نقلهم جوا من طرابلس إلى الجزائر العاصمة عبر تونس”، وتابع أنه “تم نقل مجموعة أولى مكونة من 23 شخصا يوم 7 يونيو الجاري، ومجموعة ثانية مكونة من 31 شخصا وصلت إلى الجزائر العاصمة اليوم”.

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