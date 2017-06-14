زار وفد من المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس مستشفى سرطان الاطفال 57357 بحضور عدد من أعضاء المجلس وعدد من اعضاء لجنة الصحة والسكان بالمجلس ومقررات فروع المجلس بالمحافظات، حيث كان فى استقبالهم الدكتور شريف ابو النجا المدير التنفيذي لمؤسسة 57357 .

وقالت الدكتورة مايا إن القائمين علي هذا الصرح الطبي لا يخافون علي اطفالنا فقط بل يفكرون في ادق التفاصيل واحلام المستقبل لهم، يفكرون في كل جده أو أم لديها طفل مريض بالسرطان ، مشيدة بنجاح المستشفى ، وموجهة الشكر لجميع القائمين عليها .

وأكدت أن المجلس سوف يعمل على توعية السيدات بالمعلومات التي تساعدهن علي حمايه اسرهن من السرطان من خلال حملات طرق الابواب التى ينفذها فى قري ونجوع مصر، مشيرة الى وصول المجلس ل 183 الف سيدة خلال المرحلة الأخيرة من حملات طرق الابواب.

ودعت مقررات فروع المجلس بالمحافظات الى تنظيم زيارات شهرية للمستشفى لمساندتها ودعمها، مطالبة الجميع بمساندة المستشفي والعمل من اجل الحفاظ علي هذا الصرح الطبي العظيم، معلنه مساندة المجلس ولجانه وفروعه للمستشفي.

وقامت الدكتورة مايا يرافقها الوفد بتفقد المستشفى وزيارة الاطفال المرضى لدعمهم معنويا ومساندتهم ، حيث قام الدكتور شريف ابو النجا مدير المستشفي بشرح تاريخ انشاء المستشفي ورؤيتها والهدف منها وماهي الخطط المستقبليه للنهوض بها ومصادر التمويل ودورها في البحث العلمي و الذي يهدف الي التقليل من نسب الإصابه بمرض السرطان في مصر بين الاطفال، مشيرا إلى ان رؤية المستشفي هى طفولة بدون سرطان، من خلال النهوض بجودة العلاج والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور شريف ابوالنجا أن المستشفي تضم فريق عمل طبي وتمريض علي اعلي مستوي ، مشيرا الى ان نسبة نجاح علاج سرطان المخ وصل في المستشفي الي 82%، وان المستشفي تضم 3500 متطوع من الشباب من الجنسين، كما تتعاون المستشفي مع عدد كبير من المستشفيات والجامعات العالميه في مجالات الطب والصيدلة والتمريض ، وعقب ذلك قامت الدكتورة مايا مرسي بتسليم مدير المستشفي درع المجلس القومى للمرأة .