قال محافظ البحر الاحمر اللواء أحمد عبد الله إن أعمال مجابهة مخاطر السيول مستمرة بمدن المحافظة ومنها الأعمال التى تتم لعملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز ترابى بوادى الدرب بمدينة رأس غارب لحماية المدينة من أخطار السيول وكذلك الأعمال الإنشائية بوادى فالق السهل بمدينة الغردقة.

وأكد المحافظ - فى تصريح صحفي اليوم /الأربعاء/ - أن بحيرة وادى الدرب بمدينة غارب مساحتها كبيرة جدا لاستيعاب أكثر من مليون متر مكعب من المياه التى تنتج من السيول، مشيرا إلى أنه يمكن الاستفادة من مياه السيول من خلال تنفيذ مشروعات حفظ الأمطار عن طريق انشاء البحيرات الصناعية والسدود الخرسانية التي تقوم بحجز المياه ومنع اتحادها مع بعضها البعض وعدم توجهها نحو مساكن المواطنين .

يذكر أن المحافظ اللواء أحمد عبد الله، ووزير الموارد المائية و الرى قد قاما بإعطاء إشارة البدء فى تنفيذ أعمال الحماية لمدن رأس غارب و الغردقة ومرسى علم والشلاتين ضمن المرحلة الأولى للحماية من اخطار السيول.