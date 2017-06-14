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السيسي يفاجئ أحد الأكمنة الأمنية بالقاهرة بالزيارة وقت الإفطار
الرئيس عبدالفتاح السيسي - سجادة خريطة مصر

السيسي يفاجئ أحد الأكمنة الأمنية بالقاهرة بالزيارة وقت الإفطار

2017-06-14 19:33:27
كتب - أ ش أ

فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أحد الأكمنة الأمنية بالقاهرة بالزيارة وقت الإفطار.
وتفقد الرئيس السيسي، القوة الأمنية وصافح الضباط والأمناء والجنود وتناول معهم وجبة الإفطار.

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