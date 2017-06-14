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وزير الخارجية يلتقى رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية وكبار الإعلاميين في حفل إفطار بالوزارة
سامح شكرى وزير الخارجية

وزير الخارجية يلتقى رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية وكبار الإعلاميين في حفل إفطار بالوزارة

2017-06-14 19:43:31
كتب - أ ش أ

أقام وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الأربعاء حفل إفطار بمقر الوزارة على شرف السادة رؤساء تحرير الصحف المصرية ووكالة أنباء الشرق الأوسط وكبار المفكرين والكتاب، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر.
حضر مآدبة الإفطار لفيف من السفراء وأركان وزارة الخارجية ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقى، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان بالاضافة إلى كبار الإعلاميين.
رحب الوزير - في بداية اللقاء - بالحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يعيده الله على الجميع بالخير.

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