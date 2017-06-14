افتتح أمس الكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة معرض تراثي 2 للتصوير الفوتوغرافي للتراث وهونتاج مسابقة تراثي التي أطلقها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس “محمد أبو سعده” للعام الثاني على التوالي، وذلك بمركز الهناجر بالأوبرا .

وقام وزير الثقافة ورئيس الجهاز بتسليم الفائزين الجوائز حيث فاز هشام عمرو بالجائزة الأولي وقيمتها عشرة آلاف جنيه، وفاز بالجائزة الثانية شريف عبدالفضيل وقدرها خمسة آلاف جنيه ، وفاز بالجائزة الثالثة عمرو الأشرف وقدرها ثلاثة ألاف جنيه.

كما تم تسليم عشر شهادات تقدير لأفضل عشرة أعمال مشاركة في المعرض، وشهادات مشاركة من الجهاز لكل المشاركين بالمعرض .

وأشاد النمنم بالمسابقة لما لها من مدلول تراثي يسعى الجهاز لترسيخه والحفاظ عليه من منطلق ” تراثنا هويتنا فلنحميه معاً” وأوصى بأصدار مجلد يجمع الصور المشاركة بالمسابقة لتكون توثيق المباني التراثية التي يحظر هدمها .

وفي تقليد جديد هذا العام صاحب الإحتفال بإنهاء أعمال مسابقة تراثي تكريم شخصيىة العام التراثية الدكتورة “سهير ذكي حواس” استاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة و صاحبة موسوعة القاهرة الخديوية ، وجاء هذا التكريم تتويجاً لحواس لما بذلته من جهود في الحفاظ على التراث حيث قال عنها أبوسعده ” أن هذا التكريم يعد تقديراً لعاشقة التراث التي أثرت الحياة التراثية المصرية ولها دور كبير في تأسيس التنسيق الحضاري وأسسه ومعاييره.

كما أبدت حواس سعادتها بهذا التكريم وقالت” شئ جميل أن يكرم الأنسان في حياته عن مسيرته التي قضى بها عمره ومن المكان الأحب لقلبها .

وقالت د. هايدي شلبى رئيس فريق عمل المسابقة أن المسابقة هذا العام شهدت إقبال من جميع محافظات الجمهورية وتنوع في الصور حيث شارك أكثر من 293 متسابق بأجمالي 812 صورة والذي مثل 14 محافظة من محافظات الجمهورية .

