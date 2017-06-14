كرم جبر: زيارة أبو الغيط للهيئة الوطنية للصحافة "ودية"2017-06-14 19:28:37
قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر إن زيارة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لمقر الهيئة عصر اليوم كانت زيارة ودية لتهنئة أعضاء الهيئة بتشكيلها .
وأوضح جبر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن ابو الغيط تربطه بعدد من أعضاء الهيئة علاقات ودية نظرا للعلاقات التي ربطتهم به كصحفيين خلال مسيرته السياسية والدبلوماسية، مشيرا إلى أنه تم انتهاز فرصة اللقاء ليدور حديث ودي حول بعض الهموم والقضايا الحالية مثل القضية الفلسطينية والموقف من دولة قطر.
وأضاف جبر أنه تم الاستماع للآراء التي طرحت ولآراء الأمين العام، والنقاش حول الكتب التي أصدرها بعد 25 يناير ووثق فيها الأحداث وقدم شهادته كسياسي ودبلوماسي عاصر الأحداث، منوها بأن الحاضرين للقاء هم كل من ضياء رشوان وعبد الله حسن وعادل بريك وعصام فرج ومحمد الهواري وشارل المصري.
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