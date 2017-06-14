كلف محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي اليوم /الأربعاء/ مدير إدارة المرور بالمحافظة العميد محمد درويش بإجراء تحويلات مرورية بديلة لحل الاختناقات المرورية التي تعاني منها العاصمة بنها، مشيرا إلى أنه لأول مرة ستطبق فكرة استغلال الشوارع الجانبية والفرعية لتخفيف الضغط على الشوارع الرئيسية.

وفى السياق، أعلنت رئيس مدينة ومركز بنها نجوى العشيري عن رصف شوارع قرى بطا والرملة بتكلفة 6 ملايين جنيه، مشيرة إلى أنه تقرر رصف الشوارع الرئيسية وتركيب بلاط “إنترلوك” بالنسبة للشوارع الصغيرة بالقريتين في تجربة جديدة لحل مشكلة الشوارع الضيقة بالتجمعات السكنية.

وأضافت العشيري أنه من المنتظر الانتهاء من أعمال الرصف بالقريتين خلال المرحلة المقبلة، كما سيتم تركيب بالوعات جديدة لتصريف للأمطار لمواجهة مشكلة تجمع المياه خلال فصل الشتاء.