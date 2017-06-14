أعلن مدير عام ميناء البرلس البحري العميد يسرى الدسوقي عن وصول السفينة التجارية (ميتل بليت) إلى الميناء اليوم /الأربعاء/، قادمة من ميناء روتردام بهولندا والتى تحمل على متنها محولا كهربائيا وتوربين خاصين بشركة كهرباء البرلس (سيمنز) بحمولة تزن 552 طنا ضمن معدات المرحلة الثانية بمحطة كهرباء البرلس.

وقال مدير عام ميناء البرلس - فى تصريح اليوم - إن تلك السفينة هى السفينة رقم 39 التي تصل إلى ميناء البرلس ومحملة بمشحونات محطة الكهرباء العملاقة بالبرلس، والتى تم تشغيل المرحلة الأولى منها بطاقة إنتاجية 1600 ميجاوات، والتشغيل الكامل للمحطة سيكون بحلول عام 2018، وستضيف المحطة 4800 ميجاوات لشبكة كهرباء مصر.

وتقع المحطة شمال محافظة كفر الشيخ على بعد 16 كيلو مترا من ميناء البرلس على مساحة 250 فدانا وستنتج 4.8 ألف ميجاوات كهرباء، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2 مليار يورو وهى ضمن 3 محطات تعاقدت عليها وزارة الكهرباء مع شركة “سيمنز” ويعمل بموقع إنشاء المحطة أكثر من 7 آلاف عامل من الفنيين والمهندسين.