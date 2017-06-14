قالت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده إنه تم الانتهاء من تسليم 38 مدرسة جديدة قامت هيئة الأبنية التعليمية بإنشائها بمدن ومراكز المحافظة تضم 665 فصلا، وبلغت تكاليفها الاستثمارية 136 مليونا و315 ألف جنيه، لافتة إلى أنه جارى العمل بـ 87 مدرسة أخرى تضم 1321 فصلا بتكاليف تبلغ 352 مليونا و732 ألف جنيه.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن فرع هيئة الأبنية التعليمية قد انتهى من أعمال إسناد وطرح 56 مدرسة جديدة تضم 862 فصلا بإجمالي استثمارات 155 مليونا و154 ألف جنيه.