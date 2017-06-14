أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس أن القناة شهدت اليوم /الأربعاء/ عبور سفينة الحاويات occl hong kongالتي تعد أكبر سفينة حاويات في العالم بحمولة 216 ألفا و700 طن وتحمل على متنها 21 ألفا و413 حاوية في أولى رحلتها البحرية قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى إنجلترا.

وقال الفريق مميش - في تصريح اليوم الأربعاء - إن عبور تلك السفينة العملاقة لقناة السويس في أول رحلة بحرية لها رسالة تعكس قدرة القناة على استقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير، معتبرا أن مشروع قناة السويس الجديدة خطوة استباقية صحيحة مكنت القناة من مواكبة التطورات المتلاحقة في تكنولوجيا صناعة السفن حيث تتنافس الشركات العالمية على بناء السفن العملاقة للاستفادة من اقتصاديات الحجم.

وأضاف أن قناة السويس واصلت تحطيم الأرقام القياسية بعبور هذه السفينة بحمولة 216 ألفا و700 طن، والتي تستطيع نقل 21 ألفا و413 حاوية لتتفوق بذلك على سفينة الحاويات الدانمركية MAERSK MADRID التي كانت تحتل الصدارة حتى عبور هذه السفينة بفارق 827 حاوية، مشيرا إلى أن التسارع في بناء سفن الحاويات العملاقة يعبر عن التنافس القوي بين شركات الملاحة العالمية في احتلال التصنيف الأعلى لهذه الفئة التي تمثل أكثر الأنواع انتشاراً على مستوى العالم.

وأوضح أنه تم الانتهاء من بناء السفينة OOCL HONGKONG في 18 مايو الماضي بترسانة سامسونج للصناعات الثقيلة بكوريا الجنوبية وأبحرت لأول مرة في 3 يونيو 2017 ويبلغ طول السفينة 400 متر وعرضها 59 مترا وغاطسها 16 مترا وعمقها 5ر32 متر.

من جانبه، أوضح ربان السفينة الكابتن LUM CHU NG FATT أن عبور هذه السفينة العملاقة لقناة السويس أصبح أمرا يسيرا بفضل كفاءة مرشدي هيئة قناة السويس وتوافر المساعدات الملاحية اللازمة بالإضافة إلى زيادة عامل الأمان الملاحي وتقليل ساعات الانتظار والعبور بعد إنشاء قناة السويس الجديدة.

وأضاف “إن قناة السويس ممر ملاحي مميز لا مثيل له على مستوى العالم، وقد عبرت القناة عدة مرات منذ عملي ولاحظت التطور المستمر في القناة وأدهشتني قدرة المصريين على إنجاز مشروع القناة الجديدة في عام واحد، وهو أمر غير مستبعد على أحفاد الفراعنة الذين قاموا ببناء الأهرامات والحضارة المصرية العظيمة”.