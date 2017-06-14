وسط تصاعد اعتقالات التجسس اليابان تحذر رعاياها و مسافريها ‘لى الصين من الانخراط في أي أنشطة مشبوهة

حذرت اليابان المسافرين إلى الصين بشأن التقاط الصور والانخراط في أنشطة أخرى قد تثير الشكوك في الوقت الذي تصعد فيه الصين من حملتها ضد التجسس.

وتحتجز الصين حاليا - وفق ما نقلته صحيفة (نيكاي) اليابانية اليوم /الأربعاء/ - 12 يابانيا للاشتباه فى تجسسهم. ويرتفع عدد حالات الاحتجاز إلى 78 شخصا عندما يدرج المحتجزون باتهامات أخرى مثل الاتجار بالمخدرات. وبينما لا تكشف الحكومة اليابانية عن اعتقال مواطنيها في الدول، يعتقد أن الرقم مرتفع بشكل خاص فى الصين.

وسنت البلاد قانونا لمكافحة التجسس في عام 2014، وقدمت مدينة بكين في أبريل مكافأة لكل من يقدم معلومات عن التجسس. وقامت وزارة الخارجية اليابانية في مايو بتحديث موقعها على الانترنت لرفع مستوى الوعي بين المسافرين.

ويمكن اعتبار التصوير الفوتوجرافي في المنشآت العسكرية في الصين مثل الموانئ، وكذلك في الجسور والهياكل القريبة من الحدود الكورية الشمالية، عملا من أعمال التجسس.

و طلبت السلطات بعض الزوار اليابانيين الذين كانوا يلتقطون صورا للمظاهرات من قبل الجماعات المدنية والأقليات بوقف التصوير وحذف البيانات، أو مصادرة المعدات.

وقد لا تبدو بعض المباني عسكرية، وتستخدم بعض المنافذ للمدنيين والعسكريين على حد سواء. ويتم حث المسافرين على تجنب التقاط الصور في أي مكان خارج المواقع السياحية.

كما تحذر وزارة الخارجية من إجراء مسوحات جيولوجية بدون تصريح أو دخول مناطق محظورة. وقالت الوزارة “إنه من غير الواضح ما يشكل عمل تجسس في الصين، وان هناك ما يبرر الحذر لتجنب الشكوك”.

ويصادف هذا العام الذكرى الـ 80 لحادث جسر ماركو بولو فى يوليو عام 1937 - المعركة بين الجيش الثورى الوطني والجيش الامبراطوري الياباني الذي أثار الحرب الصينية اليابانية ومذبحة نانجينغ التي بدأت يوم 13 ديسمبر من نفس عام.