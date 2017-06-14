طوكيو تقترح استضافة قمة ثلاثية مع بكين وسول2017-06-14 18:06:50
اقترحت اليابان استضافة قمة ثلاثية مع الصين وكوريا الجنوبية، تعقد في أواخر يوليو القادم، لإيجاد فرصة لمناقشة ردود أكثر صرامة للتطور النووي والصاروخي في كوريا الشمالية.
وذكرت صحيفة (نيكاي) اليابانية اليوم الأربعاء أنه من المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، مع رئيس كوريا الجنوبية الجديد مون جاي، على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في ألمانيا في أوائل الشهر القادم، مضيفة أن آبي قد يجتمع أيضا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في ذلك الوقت.
وقد أعربت كل من الصين وكوريا الجنوبية عن استعدادهما لحضور قمة ثلاثية بعد اجتماع مجموعة العشرين مباشرة.
وستكون القمة الثلاثية المقترحة أول اجتماع من نوعه في اليابان منذ ست سنوات، بالاضافة إلى أول زيارة يقوم بها مون للبلاد منذ توليه منصبه، ومن المتوقع أن ترسل الصين رئيس مجلس الدولة لى كه تشيانغ.
ولم ترد الصين ولا كوريا الجنوبية رسميا على الاقتراح، ومن المتوقع ان تستغرق الاستعدادات وقتا طويلا حيث أن الادارة الكورية الجنوبية الجديدة لم تعين رسميا حتى الآن وزيرا للخارجية، كما أن سول وبكين لا تزالان منقسمتان حول نشر درع الدفاع الصاروخي (ثاد) الأمريكي في كوريا الجنوبية.
وإذا لم يتم عقده القمة في يوليو، فإن القمة من المحتمل أن تؤجل حتى بعد المؤتمر الصيني على الاقل، واذا استضافت اليابان القمة هذا العام سيكون دور الصين في العام القادم.
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