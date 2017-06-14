أعلنت الشرطة البريطانية اليوم /الأربعاء/ ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الهائل الذي اندلع ببرج “جرينفل” السكني غرب العاصمة لندن إلى 12 قتيلا.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن قرابة 70 شخصا قد أصيبوا أيضا في هذا الحريق، مشيرا إلى أن 20 منهم يرقدون في حالات خطيرة في المستشفيات التي تم نقلهم إليها.

وكان عمدة لندن صادق خان قد أعرب في وقت سابق عن تعازيه لأهالي ضحايا هذا الحريق الذي وصفه ب”المرعب والمأساوي”، كما أعرب عن تعاطفه مع جميع المصابين المتضررين من هذا الحادث.