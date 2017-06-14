قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن زيارة نائب رئيس العراق إياد علاوي، إلى القاهرة مهمة لعدة اعتبارات، منها وجود ثقل سياسي لمصر على الخريطة الحزبية في العراق، مضيفا أن علاوي سيناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف العراقي من الأزمة الخليجية القطرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية على شاشة “أون لايف”، اليوم الأربعاء، إن التساؤل العراقي حول طبيعة التعامل مع الملفات الاقليمية المهمة وخاصة إيران سيبقى مطروحا على طاولة النقاش، حيث يوجد مخاوف عراقية من التمدد الإيراني.

وتابع أن دخول تركيا في اللعبة يزيد من مخاوف العراق وبالتالي تم التحرك نحو مصر لكونها دولة محورية في المنطقة وتنطلق منها الكثير من التحركات الاقليمية ويمكنها منح العراقيين تطمينات حول الأوضاع.