أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري انه تم التمديد لمجلس النواب 11 شهرا لأسباب تقنية لأن الانتخابات النيابية ستكون ضمن البطاقة الممغنطة منعا للتزوير وبهدف التطوير.

وأوضح في تصريح عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه تم الموافقة على قانون الانتخابات الجديد وهو 15 دائرة.

وقال انه ” لسوء الحظ لم نستطع تمرير موضوع الكوتا النسائية كان هناك بعض الاعتراضات على موضوع الدوائر من الوزراء مضيفا أن قانون الانتخاب انجاز تاريخي ولطالما كانت تصلنا في السابق قوانين الانتخاب وهذه أول مرة يجلس اللبنانيون سويا ويتفقون على قانون في ظل أجواء كانت دائما إيجابيا كما أن القانون سيكون فيه للمغتربين في الدورة القادمة مقاعد وسيكونون ممثلين.

وأضاف كنا نشجع على انتخاب الشباب في عمر 18 عاما لكن لم نصل إلى توافق حول هذا الموضوع ، معربا عن أمله أن يستطيع الشباب الإنتخاب في المستقبل.

وأكد أنه لا بد من شرح مفصل للقانون، لافتا إلى أن “وزارة الداخلية ستضع برامج تشرح للمواطنين والأدارة تفاصيل هذا القانون، والقانون الجديد يسمح بأن يكون الجميع ممثلا في المجلس النيابي”.

وقال إننا نعمل على التخفيف من المذهبية والطائفية والعمل الذي نقوم به يثبت ان هذا البلد يمكن ان يكون غير طائفي.

وكان الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري والوزراء المختصين قد وقعوا مرسوم استرداد مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

كما وقعوا مرسوم إحالة مشروع قانون الانتخاب الذي أقرته الحكومة الى مجلس النواب.