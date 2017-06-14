وجه محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله اليوم الأربعاء بتشديد الرقابة على جميع الأسواق والمعارض ومنافذ البيع بجميع الأسواق بمختلف مدن المحافظة لمحاربة الغلاء و منع استغلال المواطنين.

وكلف المحافظ، مديرية التموين بالمحافظة ومن خلال التنسيق مع مجالس المدن والإدارات التموينية بمتابعة أسعار السلع ومنع أي استغلال للمواطنين مع العمل على توفير كل السلع الاساسية والضرورية بأسعار مخفضة تكون فى متناول الاسرة .

وأوضح أنه بجانب ضخ كميات كبيرة من السلع بالمنافذ ومعارض (أهلا رمضان) بكل المدن، وأن تكون الرقابة التموينية والحملات بشكل منتظم بهدف ضبط الاسواق وتوفير احتياجات المواطنين والتخفيف عن أعباء الأسر بتوفير احتياجاتهم وباسعار مخفضة، منوها إلى استمرار معارض (أهلا رمضان) فى تقديم خدماتها للمواطنين طوال شهر رمضان واستمرارها بعد ذلك إذا كان الاقبال متزايد عليها وتواصل مديرية التموين حملاتها اليومية على الاسواق لمنع التلاعب وتحقيق الانضباط وتوفير السلع الاساسية للمواطنين.