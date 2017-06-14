وافق مسئولو الأمن في ألمانيا اليوم الأربعاء على اتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز قدرتهم على مكافحة الإرهاب والجريمة، بما في ذلك السماح للسلطات بمراقبة استخدام المشتبه فيهم لخدمات المراسلات مثل (واتس آب).

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن وزير الداخلية الألماني توماس دي مايزيير، وافق هو وزراء الداخلية المحليين للولايات على توسيع القانون الحالي الذي يحكم قدرة السلطات على مراقبة الهواتف والرسائل النصية، ليشمل تطبيقات المراسلات.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن المسئولين اتفقوا أيضا على خفض السن التي يتم فيها أخذ بصمات الأصابع للمهاجرين الذين يدخلون البلاد من 14 إلى 6 أعوام، وذلك لتتبع هويات طالبي اللجوء على نحو أفضل.

كما اتفقوا على أنه سيحظر امتلاك أي أسلحة لأي شخص يعرف أنه عضو في حركة “رايشبويرجر” اليمينية المتطرفة.