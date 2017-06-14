أكد وكيل وزارة التموين بالغربية سامح هنداوى أنه تم ضخ 2397 طنا من المواد البترولية (سولار وبنزين 80 و92) بالإضافة إلى ضخ 6 آلف اسطوانة غاز بوتجاز و3 آلاف تجارى.

وقال وكيل وزارة التموين بالغربية - فى تصريح اليوم - إنه تم تكثيف الرقابة التموينية على مختلف محطات الوقود على مستوى المحافظة ومستودعات توزيع اسطوانات الغاز المنزلي لمنع التلاعب بالأسعار، مشيرا إلى أنه سيتم تحرير محاضر فورية لكل من يتلاعب بالأسعار أو الاتجار بالسوق السوداء وتكثيف الرقابة على الأسواق وتوفير جميع السلع للمواطنين.

وأضاف أنه تم ضبط 120 قضية تموينية متنوعة منها 50 قضية ببندر طنطا ، و25 قضية ببندر المحلة ، و20 قضية بكفر الزيات، و5 قضايا بمركز بسيون، و7 قضايا بالسنطة، و13 قضية بزفتى.

وفى السياق، قال مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين بقنا علي محمود جابر إنه تم ضخ 6 آلاف و100 طن من المواد البترولية بمختلف أنواعها بالمستودع الرئيسي ومحطات الوقود على مستوى المحافظة ، بالإضافة إلى وصول 302 طن من الغاز الصب المخصص لتعبئة اسطوانات البوتاجاز لمصنع التعبئة بمدينة قفط.

وأوضح جابر أنه تم ضخ 5 آلاف طن من السولار و400 طن من بنزين “80” و700 طن من بنزين “92” ، ووصول 302 طن من الغاز الصب المخصص لتعبئة اسطوانات البوتاجاز لمصنع التعبئة بمدينة قفط ، وطرح 29 ألفا و804 اسطوانات بوتاجاز منزلي و450 اسطوانة بوتاجاز تجاري بمختلف المستودعات على مستوى المحافظة.