تطلق 6 طرازات جديدة تلبي كافة احتياجات السوق المصرية

احتفلت شركة جيوشي موتورز بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة فاو أكبر مجموعة مملوكة للحكومة الصينية، لتصبح بذلك جيوشي موتورز الوكيل الحصري لهذه العلامة الصينية العالمية في مصر. وقد شهدت الإحتفالية حضور كل من السيد محي الدين جيوشي رئيس مجلس إدارة الشركة، السيد/ وانج زيتيان المدير العام لمجموعة “فاو” للإستيراد والتصدير ، السيد سونج أيقوه السفير الصيني بالقاهرة، السيد/ ني تشينج بو نائب المدير العام التنفيذي، لشركة “فاو” المحدودة للإستثماربأفريقيا، والسيد محمود الشريف عضو مجلس الشعب .

ومن جانبه أعرب السيد/ محي الدين جيوشي رئيس مجلس إدارة شركة جيوشي موتورز عن سعادته بهذا التعاون قائلا: ” نسعد بالتعاون مع مجموعة فاو التي تعد من أكبر الشركات العالمية ، فهي مملوكة للحكومة الصينية ويزيد إنتاجها السنوي عن 3 مليون سيارة. وبموجب هذا التعاون ستصبح جيوشي موتورز الوكيل الحصري لفاو في مصر، كما سنقوم بتجميع هذه العلامة الصينية محليا وتصديرها إلي أفريقيا والشرق الأوسط”.

وأضاف السيد جيوشي قائلا: ” تعتبر هذه الشراكة بالنسبة لنا علامة هامة وفارقة حيث سيتم إنشاء مصنع لتجميع السيارات الفاو في مصر، وتتحول الشركة من خلال هذا المصنع الرائد من وكيل وموزع للسيارات إلى مجال جديد وهو تجميع السيارات والتجارة فيها. وقد قمنا بعمل دراسات الجدوى الشاملة واللازمة لتقييم هذا الاستثمار الضخم في السوق المصرية”

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وبهذه المناسبة تم إطلاق 6 طرازات جديدة من العلامة الصينية فاو تخاطب معظم عملاء السوق المصرية وتشمل السيارات الملاكي الطرازات التالية : سيارة B50، ويبلغ سعرها ٣٥٥ ألف جنيه، سيارة B30، بسعر ٢٥٨ ألف وسيارة X40 ويصل سعرها ٢٨٠ ألف جنيه.

وبالنسبة لسيارات النقل الثقيل الطرازات التالية :

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كما خصصت شركة جيوشي موتورز مركزين لخدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار الخاصة بسيارات فاو في منطقة القطامية علي أعلي درجة من الكفاءة والمهنية.

ومن جانبه قال السيد/ وانج زيتيان المدير العام لمجموعة “فاو” للإستيراد والتصدير ” تعد مصر جوهرة أفريقيا ويوجد لديها نظم سياسية واقتصادية وقانونية ممتازة. وتساعد تلك المميزات مجموعة شركات فاو على تنمية التجارة الدولية. ولقد استطعنا بناء الثقة والمشاركة في تنمية السوق المصرية وأن يكون لنا تواجد متميز في مصر. كما نعتبر شركة جيوشي موتورز الشريك المثالي لمجموعة فاو الذي ساعدنا في الدخول للسوق المصرية، ونحن علي ثقة أن شركة جيوشي موتورز ستبذل قصارى جهدها لتسويق سيارات ومركبات مجموعة شركات فاو للعملاء المصريين”.

وأضاف السيد/ وانج زيتيان قائلا : ” بموجب هذه الإتفاقية تبدأ اليوم مجموعة شركات فاو مرحلة جديدة في مصر وهي بداية جديدة حيث سنركز على تقديم سيارات حديثة تتميز بأفضل المعايير العالمية ، والأكثر آمنا والصديقة للبيئة. كما نعلن لكم عن سعينا لتلبية متطلبات السوق المصرية وإجابة كافة احتياجات العملاء في مصر، فضلا عن تطلعنا وسعينا للمساهمة في تنمية سوق السيارات على نحو خاص والاقتصاد المحلي في مصر على نحو عام”.

وقد اختتم حفل التوقيع الذي أقيم في صالة عرض جيوشي موتورز 340 الكائن في التجمع الخامس، بإقامة مأدبة سحور رمضاني لقيادات الشركتين، والحضور من الشخصيات العامة والسادة الإعلاميين