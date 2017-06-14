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الصحة: وفاة مواطن وإصابة 12 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس ببورسعيد
وزارة الصحة المصرية

الصحة: وفاة مواطن وإصابة 12 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس ببورسعيد

2017-06-14 17:20:56
كتب - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء اليوم الأربعاء وفاة مواطن وإصابة 12 أخرين في حادث سير نتيجة انقلاب أتوبيس بطريق بورسعيد - دمياط .
وأشار الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف إلى أنه تم نقل حالات الوفيات والإصابات جراء الحادث إلى مستشفيات بورسعيد العام والزهور المركزي، بمشاركة 11 سيارات إسعاف مجهزة كانت في موقع الحادث بعد 6 دقائق فور إبلاغ الهيئة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن الإصابات تراوحت مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسد ونزيف داخلي وما بعد الارتجاج مؤكدا على توافر أكياس الدم والأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، وجميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

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