اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن نتائج الانتخابات في كوسوفو تدل على تطرف النخبة السياسية في برشتينا، مشيرة إلى أن هذا يأتي إلى حد كبير نتيجة لتواطؤ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان للخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن نتيجة الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي جرت في كوسوفو يوم 11 يونيو الجاري، تدل على استمرار تطرف النخبة السياسية في برشتينا.

وأضاف البيان أنه من الكافي القول إن أكبر عدد من الأصوات حصل عليه “تحالف المسدسات” سيء السمعة، الذي يضم قياديين ميدانيين من “جيش تحرير كوسوفو” برئاسة هرادين بالا البغيض”.

يذكر أن حزب “حق تقرير المصير” الانفصالي حصل على 26.73 من نسبة الأصوات في الانتخابات البرلمانية يوم الأحد الماضي، للتغلب على الأحزاب الأخرى المعتدلة مثل حزب “الاتحاد الديمقراطي لكوسوفو”، وبذلك احتل حزب المقاومة “حق تقرير المصير” الانفصالي المركز الثاني في البرلمان.