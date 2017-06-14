 Moheet on google
الأربعاء 14 يونيو 2017 06:44 مساءً
روابط سريعة
الخارجية الروسية: نتائج انتخابات كوسوفو دليل واضح على تطرف النخبة السياسية
الخارجية الروسية - وزارة الخارجية الروسية - روسيا

الخارجية الروسية: نتائج انتخابات كوسوفو دليل واضح على تطرف النخبة السياسية

2017-06-14 17:25:17
خاص - محيط

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن نتائج الانتخابات في كوسوفو تدل على تطرف النخبة السياسية في برشتينا، مشيرة إلى أن هذا يأتي إلى حد كبير نتيجة لتواطؤ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان للخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن نتيجة الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي جرت في كوسوفو يوم 11 يونيو الجاري، تدل على استمرار تطرف النخبة السياسية في برشتينا.

وأضاف البيان أنه من الكافي القول إن أكبر عدد من الأصوات حصل عليه “تحالف المسدسات” سيء السمعة، الذي يضم قياديين ميدانيين من “جيش تحرير كوسوفو” برئاسة هرادين بالا البغيض”.

يذكر أن حزب “حق تقرير المصير” الانفصالي حصل على 26.73 من نسبة الأصوات في الانتخابات البرلمانية يوم الأحد الماضي، للتغلب على الأحزاب الأخرى المعتدلة مثل حزب “الاتحاد الديمقراطي لكوسوفو”، وبذلك احتل حزب المقاومة “حق تقرير المصير” الانفصالي المركز الثاني في البرلمان.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3