أكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن القوات المسلحة تعمل بأقصي درجات اليقظة والاستعداد لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بحدود مصر.

جاء ذلك خلال لقاء القائد العام بعدد من القادة والضباط والصف والجنود من رجال المنطقة الغربية العسكرية ومشاركتهم تناول الإفطار.

ونقل القائد العام تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة الغربية العسكرية حماة الغرب وتقديره لما يبذلوه من جهود و تضحيات للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية حدود الدولة عبر الاتجاه الاستراتيجى الغربى للدولة.

وأشاد وزير الدفاع - وفقا لبيان للقوات المسلحة - بما يبذله “حماة الغرب” من جهد ومواقف بطولية خلال مواجهاتهم المستمرة مع العناصر الإجرامية وعصابات التهريب والمتسللين عبر الحدود والتصدى بكل شجاعة وتضحية للمخاطر والتحديات التى تواجه أمن مصر القومى فى ظل الظروف والتحديات الأمنية التى تواجهها منطقة الشرق الأوسط .

وأعرب القائد العام عن اعتزازه بقبائل وعشائر مطروح وتقديره لدورهم وعطائهم الوطني المشرف في تغليب المصالح العليا للوطن وجهودهم في استعادة الأمن والاستقرار ودعمهم الكامل للقوات المسلحة في كل ما يتخذ من إجراءات لتأمين حدودنا الغربية.

كما التقى القائد العام برجال المنطقة الجنوبية العسكرية “حماة الجنوب”، مقدماً التحية على الدور البطولي لرجال القوات المسلحة الذين يواصلون الليل بالنهار ويثبتون كل يوم أنهم على قدر المسئولية التي يحملون أمانتها برغم كل المصاعب والتحديات، موجهاً التحية لشهداء القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم خلال المواجهات المستمرة مع قوي التطرف والإرهاب، مؤكداً العقيدة القتالية والإيمانية الخالصة فهم خير أجناد الأرض وخط الدفاع الأول عن مقدرات الشعب المصرى العظيم .

وأدار القائد العام حوارا مع مقاتلي المنطقة الجنوبية تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن ما يجري تنفيذه من مشروعات قومية وإنجازات متلاحقة خلال الفترة الماضية على الصعيدين داخلياً وخارجياً أعادت الثقة في نمو الاقتصاد المصرى واستعادة الأمن والاستقرار في كافة ربوع مصر .

وقام القائد العام بتكريم المتميزين من القادة والضباط والصف والجنود تقديراً لتفوقهم وتفانيهم في أداء مهامهم في الدفاع عن الوطن والوصول الي أعلى مستويات الكفاءة البدنية والقتالية .

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة .