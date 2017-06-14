أعلنت المصرية للاتصالات اليوم عن توقيعها اتفاقيتي تعاون مع شركة اتصالات مصر لتقديم خدمات الاتصالات الدولية عبر البوابات الدولية للمصرية للاتصالات، وكذلك اتفاقية تعاون لتقديم خدمات التجوال المحلي حمول عبر شبكة ل الثاني والثالث ث فاهم لتقديم خدمات بتكنولوجيا الجيل الثاني والثالث والرابع عبر شبكة اتصالات - مصر، وتمتد تلك الاتفاقيات لمدة خمس سنوات.

قام بتوقيع الاتفاقيتين، كلا من المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والمهندس جمال السادات رئيس مجلس إدارة اتصالات - مصر، وبحضور عدد من قيادات الشركتين.

وصرح المهندس أحمد البحيري أن توقيع اتفاقية التجوال المحلي يمثل أحد أهم الخطوات الأساسية في إطار الاستعدادات النهائية للمصرية للاتصالات لدخول سوق المحمول، وتقديم خدمات اتصالات متكاملة في أسرع وقت، فيما تعكس اتفاقية تقديم خدمات الاتصالات الدولية تنامي العلاقات التجارية بين الشركتين، وتمثل أول اتفاق تجاري بينهما منذ عشر سنوات فيما يتعلق بتقديم خدمات الصوت الدولية.

وقال البحيري “إن هذا الاتفاق التجارى مع شركة اتصالات مصر يعكس الفرص الحقيقية داخل سوق الاتصالات المصري، حيث تتطلع المصرية للاتصالات للاستفادة من فرص النمو داخل هذا السوق، والاستمرار فى تقديم خدماتها بأعلى جودة ممكنة، وذلك تحقيقا لأهداف الشركة تجاه عملائها، وتقديم خدماتها المتكاملة لهم خلال الفترة القادمة كأول مشغل اتصالات متكامل بالسوق المصري.

وقال المهندس جمال السادات رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر:” سعداء بتوقيع اتفاقية التجوال المحلي وخدمات الصوت الدولية مع الشركة المصرية للاتصالات صاحبة الخبرات الكبيرة في السوق المصري، مؤكداً أن هذه الاتفاقية ستمثل قيمة مضافة حقيقية للشركتين ومن ثم لعملاء الشركتين في المرحلة القادمة”.

وأضاف السادات أن شركة اتصالات مصر تمتلك أفضل تغطية للمحمول في السوق المصري بسبب امتلاكها أحدث شبكة اتصالات تمكنها من تقديم خدمة متميزه للعملاء مشيراً إلى أن ذلك سيظهر جلياً للعملاء في خدمات الجيل الرابع التي تعتزم الشركة تقديمها قريبا.ً